شوقي السعيد: تعمدت إيذاء وليد سليمان في نهائي الكأس بسبب ما فعله

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 00:57

كتب : FilGoal

شوقي السعيد - وليد سليمان

اعترف شوقي السعيد مدافع الزمالك والإسماعيلي الأسبق بتعمده "إيذاء" وليد سليمان في نهائي الكأس موسم 2015-16.

الزمالك انتصر على الأهلي 3-1 في نهائي الكأس عام 2016 في لقاء شهد مشاركة شوقي السعيد ووليد سليمان، ووقوع مناوشات بالجملة بين لاعبي الفريقين في نهاية اللقاء.

وعاد شوقي السعيد بالذاكرة للوراء ليتحدث عن تلك المباراة قائلا: "تعمدت الدخول بعنف على وليد سليمان في نهائي الكأس".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة تايم سبورتس "تعمدت إيذاء وليد سليمان لأنه سبني وتجاوز في حقي طوال أحداث المباراة".

وكشف "تحدثت مع حسام غالي أثناء المباراة وأخبرته بما يفعله وليد سليمان ولكن الأخير استمر في استفزازي فقررت أذيته".

وتابع "تدخلت بعنف وعن قصد على كاحل وليد سليمان بسبب ما فعله معي طوال أحداث المباراة".

صاحب الـ 33 عاما لعب 10 مباريات بقميص الزمالك ونجح في التسجيل مرة.

ولا يرتبط مدافع الإسماعيلي والجونة والاتحاد السكندري الأسبق بأي فريق في الوقت الحالي.

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