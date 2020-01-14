شوقي السعيد يروي قصة مشاركته أمام الأهلي بقرار مرتضى منصور

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

شوقي السعيد - الزمالك

حكى شوقي السعيد مدافع الزمالك والإسماعيلي الأسبق قصة مشاركته أمام الأهلي في قمة موسم 2016-17 بقرار من مرتضى منصور.

في موسم 2016-17 انتصر الأهلي على الزمالك بهدفي مؤمن زكريا وجونيور أجايي في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

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شوقي السعيد جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني مع الدقيقة 55.

ولكن لمشاركته قصة مثيرة حسبما زعم في تصريحاته مع قناة تايم سبورتس.

وقال شوقي السعيد: "قبل المباراة الكل كان يعلم أنني سأشارك أمام الأهلي".

وأضاف "ولكن وعلى غير المتوقع، محمد حلمي –مدرب الزمالك وقتها- أجلسني على مقاعد البدلاء".

وتابع "الأهلي تقدم في الشوط الأول 1-0، وبين شوطي اللقاء طلب مني مرتضى منصور إجراء عمليات الإحماء وفعلت ذلك بالفعل دون العودة لـ محمد حلمي".

وأكمل حديثه قائلا: "التغيير حدث بالفعل وشاركت في الشوط الثاني بقرار من رئيس الزمالك وليس محمد حلمي".

وأشار "قدمت أداءً 10 من 10 في الشوط الثاني أمام الأهلي".

ويرى شوقي السعيد "تعرضت للظلم في الزمالك بسبب التغيير العديد للمدربين".

صاحب الـ 33 عاما لعب 10 مباريات بقميص الزمالك ونجح في التسجيل مرة.

ولا يرتبط مدافع الإسماعيلي والجونة والاتحاد السكندري الأسبق بأي فريق في الوقت الحالي.

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