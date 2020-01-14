إبراهيم حسن: ما حدث الموسم الماضي في سموحة يقضي على فريق بحجم ريال مدريد

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 00:20

كتب : بسام أبو بكر

إبراهيم حسن - سموحة

كشف إبراهيم حسن مدير الكرة السابق في نادي سموحة عن كواليس رحيله رفقة حسام شقيقه عن تدريب الفريق السكندري.

وأعلن سموحة قبل أيام تعيين حمادة صدقي مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن.

وقال إبراهيم حسن لبرنامج مساء الأنوار: "لم نعتاد على الدخول في فترة تراجع نتائج أنا وحسام، وهذا ما حدث معنا في سموحة".

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وأضاف "لذلك اتخذنا القرار بالرحيل عن تدريب الفريق وأبلغنا فرج عامر رئيس النادي بهذا".

وتابع "فرج عامر تمسك بنا لكن القرار كان نهائي، لذلك طلب منا قيادة الفريق في مباراة حرس الحدود لحين التعاقد مع مدرب آخر".

وأوضح "ما جعلنا نشعر بالحزن فقط هو عندما علم اللاعبين باقتراب رحيلنا عن الفريق لم يلعبوا بالروح القتالية المطلوبة منهم أمام حرس الحدود وانتهت المباراة بالتعادل".

وشدد "تولينا مهمة تدريب سموحة في فترة صعبة للغاية مر بها الفريق نهاية الموسم الماضي، وما مر على الفريق من ظروف وأجواء صعبة الموسم الماضي كافي للقضاء على فريق بحجم ريال مدريد لكننا استطعنا إخراج الفريق من هذه الظروف".

وأتم تصريحاته "لا تزال علاقتنا مع فرج عامر رائعة وأيضا بنادي سموحة ونتمنى لهم التوفيق رفقة حمادة صدقي".

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