المصري لـ في الجول: الحسم في رفع إيقاف موكورو وفترتي القيد قد يكون وشيكا

قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري إن الحسم في قضية رفع إيقاف الإيفواري شيخ موكورو، وإلغاء منع النادي من القيد لفترتين، قد يكون وشيكا.

وتحدث الخولي لـFilGoal.com: "ربما يتم الحسم من قبل المحكمة الرياضية الدولية في الساعات المقبلة، حسبما أكد لنا محامي النادي".

وقال الخولي: "بالنسبة للفلسطيني محمد صالح، فمصيره في يد الجهاز الفني. كل الأمور ستتضح بعد حسم مصير استئنافنا لدى المحكمة الرياضية الدولية، وبعده سنحدد أولوياتنا".

وأعلن "لم يتم توثيق عقود التجديد لبعض اللاعبين، ومنهم إيزي إيميكا. لدينا فترة حتى نهاية الموسم لنقوم بذلك".

وعن موقف النيجيري إيميكا قال: "أجرينا له جراحة الفتاق، واللاعب يستعد للعودة في الأسابيع المقبلة".

وشدد "لا يوجد أي إخلال بالاتفاق مع اللاعب أو وكيله، إيميكا مستمر معنا".

وفي وقت سابق، كشف مصدر مقرب من النيجيري رغبة الأخير في فسخ عقده مع المصري.

وقال المصدر: "لم يتحقق أي شرط من شروط عقد اللاعب مع المصري".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "اللاعب وقع على عقد جديد مع المصري وقام الأخير بزيادة عقد اللاعب تقديرا على جهوده".

وأردف " لكن لم يتحقق أي شرط من شروط التعاقد منذ شهرين".

وتابع "العقد لم يوثق في اتحاد الكرة ولم يحصل اللاعب على أي مقابل مادي منذ شهرين".

وأتم "إيزي مصمم على فسخ عقده وخصوصا مع وعود النادي التي لم تنفذ حتى الآن".

لاعب الوسط النيجيري مدد عقده مؤخرا مع المصري لمدة 3 مواسم إضافية.

صاحب الـ 27 عاما شارك في 11 مباراة مع المصري في كل البطولات هذا الموسم.

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