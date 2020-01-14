كلوب يوضح موقف الثلاثي المصاب من اللحاق بمواجهة يونايتد

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 13:07

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر يونايتد

أوضح يورجن كلوب المدير الفني ليفربول حالة ثلاثة لاعبين مصابين في فريقه قبل المواجهة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي ضمن الجولة 23 من المسابقة يوم الأحد المقبل بملعب أنفيلد.

وقال كلوب لموقع ناديه: "أنتظر حتى يكون فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين قادرين على خوض تدريب كامل حتى أقرر".

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وأضاف "حتى الآن يبدو ماتيب جاهز للمشاركة ولوفرين كذلك، أما فابينيو سينتظر للمباراة التي تليها".

عودة ماتيب ولوفرين ستضع كلوب في حالة مطمئنة بشأن خط دفاعه، خاصة مركز قلب الدفاع، إذ لعب الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز بلا بدائل حقيقية في المباريات الأخيرة.

يذكر أن ثنائي خط الوسط نابي كيتا وجيمس ميلنر يعاني من إصابات عضلية.

وحصد الريدز 61 نقطة في الدوري الإنجليزي بالفوز في 21 مباراة والتعادل في مباراة دون تلقي أي هزيمة، ليتصدر الفريق الدوري بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة.

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