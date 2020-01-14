مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: لا صحة لإقامة قمة الدوري في الإمارات

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 00:46

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - الزمالك

هل تقام قمة الكرة المصرية في نهاية الدور الأول من الدوري المصري في الإمارات؟ هذا ما لم يحدث.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "كل ما يقال بشأن إقامة قمة الدوري في الإمارات غير صحيح بالمرة".

وأضاف "أيضا لا صحة لما يقال حول اقتراح بتأجيل المباراة مرة أخرى نظرا لضيق الوقت وضغط جدول مباريات الدوري".

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وأكمل "اختيار اتحاد الكرة لإقامة مباراة السوبر المصري في أبو ظبي حتى يحقق أقصى استفادة مادية للاتحاد لتعويض ما تم صرفه على استخدام أجهزة الـVAR".

وواصل "كما يحقق للكرة المصرية استفادة تسويقية كبيرة نظرا لحضور الجماهير بكامل سعة الملعب".

وأتم تصريحاته "اختيار موعد المباراة أيضا لتقام يوم 20-2-2020 به قيمة تسويقية عالية نظرا لأن هذا التاريخ لن يتكرر مرة أخرى".

ويلعب الأهلي والزمالك في السوبر المصري يوم 20 فبراير المقبل في الإمارات.

ثم يلعب الفريقين مرة أخرى يوم 24 فبراير في الدوري المصري.

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