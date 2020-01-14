سكاي: كلوب يرفض عرض روما لضم شاكيري

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 11:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - شاكيري - ليفربول - كارديف

رفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول طلب روما في ضم جيردان شاكيري جناح الريدز في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حسب تقارير إيطالية.

شاكيري البالغ من العمر 28 عاما شارك في 10 مباريات فقط هذا الموسم مع ليفربول في كل البطولات بسبب تعرضه لبعض الإصابات وتألق باقي الفريق.

وأفادت شبكة سكاي سبورت إيطاليا بأن روما طلب يوم الإثنين ضم شاكيري من ليفربول على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

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وذكر التقرير أن كلوب رفض التخلي عن الجناح السويسري، كما يرفض ترك أي لاعب في الخط الأمامي.

روما يريد ضم شاكيري لتعويض غياب نجمه الواعد نيكولو زانيولو الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

إذ أفاد النادي في بيان "الفريق الطبي للنادي أصدر التحديث الطبي التالي عن حالة نيكولو زانيولو عقب الإصابة في لقاء يوفنتوس".

وأضاف البيان "خضع نيكولو زانيولو لفحص طبي أكد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي بركبته اليمنى، إلى جانب بعض الأضرار التي لحقت بالغضروف المفصلي".

وأتم البيان "سيخضع زانيولو لعملية جراحية يوم الاثنين"، وهو ما تم بالفعل.

النجم الواعد للكرة الإيطالية البالغ من العمر 20 عاما شارك في 24 مباراة مع روما في كل البطولات هذا الموسم سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفين.

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