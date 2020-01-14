لاعب ليفربول: لا يجب أن نغتر بوضعنا الحالي

الثلاثاء، 14 يناير 2020 - 11:19

كتب : FilGoal

ليفربول - ليستر سيتي

يرى آدم لالانا لاعب وسط ليفربول أن فريقه يجب عليه عدم الاغترار بتصدر الدوري الإنجليزي بفارق كبير، مؤكدًا أن السعي نحو الأفضل يظل الهدف الرئيسي للريدز.

ليفربول وسع الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي إلى 14 نقطة بعد اختتام مباريات الجولة 22.

وقال لالانا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لا يجب أن نغتر بوضعنا الحالي. لدينا مجموعة من اللاعبين الرائعين، وفي الواقع كنا نتحدث بعد مباراة توتنام عن أننا كان يجدر بنا تقديم أداء أفضل".

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وأضاف "أنا متأكد أن جماهيرنا كانت سعيدة بهذا الانتصار، ولكننا لا نريد أن نحقق الفوز بفضل حارس المرمى أو وقوف الحظ بجانبنا".

وأكمل اللاعب الإنجليزي "نحن نتمتع بعقلية ممتازة، ولا نكتفي بالفوز بالمباريات فقط، وهذا هو سبب نجاحنا الآن".

وأوضح صاحب القميص رقم 20 عن الظهور بلياقة فنية جيدة رغم قلة مشاركاته: "الجدية في التدريبات هي المفتاح. عندما لا تشارك في المباريات باستمرار، يصعب عليك الحفاظ على لياقتك في أعلى مستوياتها، لذلك عليك أن تبذل أقصى ما في وسعك في التدريبات لكي تكون مستعدًا للعب في أي وقت وتقدم أداءً مرضيًا. أنا هنا لا أتحدث عن نفسي فقط، بل عن جميع اللاعبين والشباب أيضًا".

وأردف "أود أن أساهم بقوة في تحقيق الفريق للفوز في كل مباراة. في بعض الأحيان، يجب عليك أن تتحلى بالصبر، وهذا هو واقع الأمر. يجدر بك تقديم أفضل ما لديك في التدريبات والتطلع للمباريات وأن تكون مستعدًا للعب في أية لحظة".

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