رسميا - ميلان يتعاقد مع حارس مرمى تشيلسي الأسبق

أعلن نادي ميلان التعاقد مع أسمير بيجوفيتش قادما من بورنموث على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ميلان أوضح في بيانه أن استقدام حارس المرمى البوسني سيتم لمدة 6 أشهر.

وتزامنت تلك الصفقة مع انتقال بيبي رينا من ميلان إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة.

ليتحوّل بيجوفيتش إلى ميلان كحارس احتياطي للدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وقضى بيجوفيتش النصف الأول من الموسم معارا من بورنموث إلى كاراباج الأذربيجاني، قبل أن يقطع إعارته ويعود لناديه الإنجليزي الذي أعاره مجددا إلى ميلان هذه المرة.

وتعد هذه الصفقة هي الثانية لـ ميلان اليوم، بعد استعارة المدافع الدنماركي سيمون كاير من إشبيلية.

بيجوفيتش (32 عاما) لعب في السابق لأندية بورتسموث، ولوفيير البلجيكي، وماكلسفيلد تاون، وبورنموث، ويوفيل تاون، وإبسويتش تاون، وستوك سيتي، وتشيلسي.

ويمتلك بيجوفيتش 61 مباراة دولية مع منتخب البوسنة والهرسك.

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