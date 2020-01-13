بعد إصابة سواريز.. 5 أسماء مرشحة لحل أزمة هجوم برشلونة

ضربة موجعة تلقاها برشلونة بإصابة مهاجمه لويس سواريز وابتعاده عن الملاعب لمدة تصل إلى 4 شهور.

لويس سواريز النادي : برشلونة برشلونة

إصابة تعرض لها مهاجم منتخب أوروجواي خلال مباراة أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

ولكن كيف سيكمل برشلونة الموسم دون مهاجمه الأساسي؟

هذا ما ألقت عليه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الضوء، من خلال الكشف عن بعض الخيارات المتاحة أمام برشلونة لدعم الهجوم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت الصحيفة عن 5 أسماء ضمن اختيارات برشلونة لضم أحدهم في الشهر الجاري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

كريستيان ستيواني

الاسم الأول هو كريستيان ستيواني مهاجم منتخب أوروجواي وفريق جيرونا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ستيواني البالغ من العمر 33 سبق له ولعب لأندية ليفانتي ورايسينج وإسبانيول وميدلسبره.

ولعب ستيواني هذا الموسم مع فريقه 18 مباراة سجل خلالهم 16 هدفا.

كارلوس فيلا

المهاجم المكسيكي المخضرم أيضا مرشح للانضمام لبرشلونة في يناير الجاري لحل أزمة الهجوم.

فيلا البالغ من العمر 30 عاما سبق له وأن تألق مع الكثير من الأندية الأوروبية وأبرزها أرسنال ووست بروميتش في إنجلترا، وريال سوسيداد وأوساسونا وسيلتا فيجو في إسبانيا.

ويلعب كارلوس فيلا حاليا مع لوس أنجلوس الأمريكي وخاض الموسم الماضي 31 مباراة سجل خلالهم 34 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

شيمي أبيلا

أحد المهاجمين المتألقين في الدوري الإسباني هذا الموسم مع فريق أوساسونا.

المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 25 عاما سجل حتى الآن 10 أهداف في 19 مباراة مع فريقه خلال الموسم الجاري وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ووفقا للتقارير الصحفية الإسبانية يعد شيمي أبيلا صاحب أوفر الحظوظ من بين جميع المرشحين للانضمام لبرشلونة.

جابريال باربوسا

المهاجم البرازيلي المتألق مؤخرا مع فلامنجو والفائز بكأس ليبرتادوريس والحاصل أيضا على المركز الثاني في كأس العالم للأندية.

باربوسا البالغ من العمر 23 عاما سبق له وأن خاض تجربة غير ناجحة مع إنتر ميلان الإيطالي.

والآن أصبح من المرشحين للانتقال لصفوف برشلونة.

وشارك باربوسا الموسم الماضي في الدوري البرازيلي في 29 مباراة سجل خلالهم 25 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة.

داني أولمو

المهاجم الإسباني الشاب الذي يلعب لفريق دينامو زغرب الكرواتي.

أولمو البالغ من العمر 21 عاما والذي تخرج من أكاديمية برشلونة للناشئين لعب الموسم الحالي 22 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

لكنه يعد أضعف المرشحين في الانضمام لبرشلونة.

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