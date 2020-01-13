صفقة اضطرارية.. رسميا - أستون فيلا يضم رينا

أعلن نادي أستون فيلا التعاقد مع خوسيه مانويل "بيبي" رينا قادما من ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

رينا (37 عاما) ينضم إلى أستون لتعويض توم هيتون حارس مرمى الفريق الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي سيبعده عما تبقى من الموسم.

وصرّح دين سميث مدرب الفريق عبر الموقع الرسمي للنادي: "بيبي لديه خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "في الصيف الماضي بحثنا عن حارس صاحب خبرة واستقدمنا توم هيتون، لكن للأسف إصابته ستبعده عن بقية الموسم".

وأتم: "رينا يلائم متطلباتنا، ليس لخبرته فحسب، بل لصفاته القيادية كذلك".

وسبق لـ رينا اللعب في صفوف ليفربول بين 2005 و2014، وخاض معه 395 مباراة.

رينا بدأ مسيرته في برشلونة، ولعب لاحقا لعدة أندية هي: فياريال، وليفربول، ونابولي، وبايرن ميونيخ، وانضم إلى ميلان في صفقة انتقال حر بصيف 2018، لكنه لم يخض معه سوى 13 مباراة.

وكان رينا عنصرا احتياطيا في منتخب إسبانيا المتوج بكأس العالم 2010، ويورو 2008 و2012.

وحصد رينا جائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في الدوري الإنجليزي 3 مرات، أعوام 2006، و2007، و2008.

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