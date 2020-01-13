إصابة أحمد حمدي.. وغموض موقفه أمام الزمالك

الإثنين، 13 يناير 2020 - 20:39

كتب : أحمد الخولي

أحمد حمدي - الزمالك - الجونة

تعرض أحمد حمدي صانع ألعاب نادي الجونة لإصابة خلال مران فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك.

الزمالك يستعد لمواجهة الجونة يوم الأربعاء في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

وغادر أحمد حمدي مساء اليوم الإثنين مران الجونة بعد تعرضه لإصابة عضلية.

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وفضل الجهاز الطبي لـ الجونة عدم عودة أحمد حمدي للمران، انتظارا لمعرفة حجم إصابة اللاعب.

وأصبح أمر مشاركة أحمد حمدي أمام الزمالك غامضا، في انتظار معرفة موقف اللاعب ومدة غيابه.

وبدأ البرتغالي بيدرو بارني في تجهيز بدلاء أحمد حمدي في حالة تأكد غيابه أمام الزمالك.

ويحتل الجونة المركز الـ 12 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة من 12 مباراة.

بينما الزمالك في المركز الثالث برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك في المباراة من هنا

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