راديو كاتالونيا: برشلونة حدد بديل فالفيردي بالفعل

استقرت إدارة برشلونة على بديل إرنستو فالفيردي القريب للغاية من الإقالة كمدرب للفريق.

عدة تقارير إسبانية على رأسها إذاعة راديو كاتالونيا وصحيفة سبورت، أفادت أن وكيل كيكي سيتيين وصل مقر برشلونة للتفاوض على تولي تدريب الفريق.

صحيفة سبورت شددت أن فالفيردي سيقال بالفعل، وسيتم إعلان سيتيين خليفة له بشكل مباشر.

سيتيين (61 عاما) سبق له تدريب لاس بالماس، وريال بيتيس، ونجح في تأهيل الأخير إلى مسابقة الدوري الأوروبي وإيصاله إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي.

ورحل سيتيين عن تدريب بيتيس في صيف 2019، ولم يرتبط بأي فريق من وقتها.

ولم يسبق لـ سيتيين الظفر بأي لقب في مسيرته التدريبية، إذ اكتفى بقيادة أندية صغيرة مثل راسينج سانتاندير، وبولي إخيدو، ولورجرونييس، ولوجو، كما درّب منتخب غينيا الاستوائية لفترة قصيرة عام 2006.

ولو تولى سيتيين، سيكون أكبر مدرب يقود برشلونة منذ الإنجليزي بوبي روبسون الذي تولى البلاوجرانا عام 1996 في عمر الثالثة والستين.

وكانت إدارة برشلونة قد تفاوضت مع القائد الأسبق للفريق، تشافي هيرنانديز مدرب السد الحالي، لكن الأخير رفض تولي المهمة في منتصف الموسم.

وطُرح اسم ماوريسيو بوكيتينو مدرب إسبانيول وتوتنام السابق كبديل محتمل لـ فالفيردي، لكن سيتيين يبدو كخيار استقرت عليه الإدارة الكتالونية بالفعل بحسب العديد من التقارير.

ويشتهر سيتيين في الملاعب الإسبانية بهوس الاستحواذ على الكرة وأساليبه الهجومية المتطرفة.

اقرأ أيضا:

فالفيردي على المحك في برشلونة

تعرف أكثر على إصابة الرباط الصليبي

حارس الأهلي مطلوب في الدوري المصري

إيقاف حسام غالي

هل ينضم مهاجم سسكا صوفيا إلى الأهلي؟