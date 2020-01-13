الإسماعيلي يكشف موعد عودة همام طارق

الإثنين، 13 يناير 2020 - 20:27

كتب : ياسر الشريف

ديانج - همام طارق - الأهلي - الإسماعيلي

كشف صبري المنياوي مدير الكرة في نادي الإسماعيلي موعد عودة همام طارق من جديد للظهور في تدريبات الدراويش.

وقال المنياوي: "همام طارق سيصل إلى مصر يوم 14 أو 15 من شهر يناير الجاري".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "اللاعب حصل على راحة بعد تعرضه لحالة إرهاق شديدة جعلته يغيب عن المشاركة مع الفريق".

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وتابع "من المنتظر وصول همام طارق من العراق يوم الثلاثاء أو الأربعاء وموقفه من المشاركة أمام سموحة يعود لرؤية المدير الفني".

العراقي همام طارق شارك في 11 مباراة في الدوري هذا الموسم مع الإسماعيلي ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 13 مباراة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

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