العشري لـ في الجول: عمر بسام ضمن عدة أسماء مرشحة للانضمام للحدود

كشف طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود عن مفاضلة فريقه بين عدة مهاجمين للتعاقد مع أحدهم في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال العشري لـFilGoal.com: "عُرض علينا العديد من الأسماء في خط الهجوم للتعاقد مع أحدهم".

وأضاف "والجهاز الفني الآن في مرحلة المفاضلة بينهم والاستقرار على أحد الأسماء".

وأكمل "عمر بسام مهاجم إنبي من بين الأسماء المعروضة علينا، ولكن لا يوجد أي مفاوضات مع اللاعب أو ناديه حتى الآن".

وأتم تصريحاته "الجهاز الفني حريص على عدم الكشف عن الأسماء المرشحة للانضمام للفريق، والمهاجم المنضم سيكون على سبيل الإعارة لنهاية الموسم".

ويحتل حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 13 مباراة.

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