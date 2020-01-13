مختار: يجب أن تواجه دجلة بطريقة مختلفة.. وإذا حالفنا التوفيق لحققنا الفوز عليهم

الإثنين، 13 يناير 2020 - 19:35

كتب : FilGoal

مختار مختار - الإنتاج الحربي

يرى مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي أن تواجه وادي دجلة يجب أن تكون بشكل مختلف لتسطيع إيقاف خطورتهم.

وتعادل الإنتاج الحربي مع دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الـ13 من الدوري المصري.

وقال مختار عقب المباراة لقناة أون سبورت: "عندما تمنح دجلة فرصة في استلام الكرة وبناء الهجمات يمثلون خطورة كبيرة على فريقك، وهذا ما حرصنا إيقافه".

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وأضاف "تعاملنا معهم بشكل جيد في أوقات كثيرة من المباراة وجعلنا بداية الهجمات لديهم صعبة لأن ذلك يقلل من الضغط على دفاعنا".

وأكمل "لكن عندما امتلكوا الكرة تميزوا علينا في بعض الأوقات".

وأتم تصريحاته "إذا كنا موفقين في بعض الأوقات لكنا حققنا الفوز على وادي دجلة".

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بينما يأتي دجلة في المركز الـ17 وقبل الأخير بـ10 نقاط.

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