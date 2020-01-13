الفيوم لـ في الجول: كرم جابر مدربا جديدا للفريق

الإثنين، 13 يناير 2020 - 18:59

كتب : رضا السنباطي

كرم جابر

تعاقد نادي الفيوم مع كرم جابر كمدرب جديد للفريق، خلفا لـ محمد يوسف.

الفيوم المتواجد في مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية، عيّن مدربه الثالث هذا الموسم.

وصرّح خالد محمود مدير إداري الفيوم لـ FilGoal.com: "توصلنا لاتفاق رسمي مع كرم جابر لقيادة الفريق بعد استقالة محمد يوسف".

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وأضاف: "جابر شاهد مباراة ودية اليوم أمام فريق الشباب، وسيقود التدريبات بدءًا من غدا الثلاثاء".

ويخوض جابر لاعب الإسماعيلي السابق مباراته الأولى كمدرب للفيوم في مواجهة الألومنيوم يوم الأحد المقبل.

وسبق لجابر قيادة بلدية المحلة قبل رحيله عنه عقب الأسبوع الرابع من الموسم الحالي.

وبدأ الفيوم الموسم تحت قيادة فنية لـ محمد محسن أبو جريشة، قبل أن يخلفه محمد يوسف انطلاقا من الجولة السادسة.

وجمع الفيوم 9 نقاط تحت قيادة يوسف من 3 انتصارات، و3 هزائم.

ويحتل الفيوم المركز التاسع في مجموعته برصيد 13 نقطة.

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