أحمد علي لـ في الجول: انضمام باسم علي للجونة جعل فرصتي صعبة.. وتمنيت العمل مع مختار

يرى أحمد علي المنضم حديثا لصفوف الإنتاج الحربي أن انضمام باسم علي لصفوف الجونة بداية الموسم الجاري جعل فرصته في المشاركة صعبة مع الفريق الساحلي.

وانتقل أحمد علي قبل أيام لصفوف الإنتاج الحربي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري.

وقال الظهير الأيمن لـFilGoal.com: "أبلغ من العمر 31 عاما ولا يزال أمامي المزيد من السنوات في ملاعب كرة القدم، وهناك لاعبين يمارسون اللعبة وهم يبلغون 38 عاما".

وأضاف "الجماهير تشاهدني في الملاعب منذ سنوات طويلة نظرا لأنني لعبت من الدرجة الأولى وأنا في عمر الـ18 فقط، فيعتقدون الآن أنني كبيرا".

وأكمل مازحا "أيضا (الصلع) جعل الجماهير تعتقد أنني كبير السن".

وعن اختياره الانتقال للإنتاج الحربي كشف: "الإنتاج فريق محترم ويمتلك جهاز فني مميز بقيادة مختار مختار الذي كنت أتمنى العمل معه ولكن لم أستطع ذلك إلا عندما طلب مني الانضمام لفريقه، وقد كان".

وواصل "الإنتاج يقدم كرة قدم جيدة وأشعر أنني سوف أظهر بمستوى جيد معهم".

وعن عدم مشاركته مع الجونة بشكل مستمر في الفترة الماضية شرح "هذا بسبب انضمام باسم علي للفريق وأعلم منذ قدومه أن الأولوية في المشاركة له، وكنت أن أظن أنه سيكون هناك منافسة بيننا ولكن لم أجد نفسي في محل المنافسة، والأمور كانت محسومه لصالحه".

وأتم تصريحاته "وعندما أتيحت لي الفرصة للرحيل أخبرت الجونة بأن وضعي في الفريق لا يرضيني ووافقوا على رحيلي واخترت الإنتاج الحربي".

وبدأ أحمد علي مسيرته مع المنصورة ثم انضم للأهلي وبعده الاتحاد السكندري ثم اتحاد الشرطة ومصر للمقاصة والمقاولون العرب والجونة، قبل أن ينضم للإنتاج الحربي.

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