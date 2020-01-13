عبد الرحمن مجدي: لا أبحث عن أي مجد شخصي.. هدفي مصلحة الإسماعيلي

الإثنين، 13 يناير 2020 - 18:35

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

شدد عبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي على تركيزه الكامل مع الدراويش من أجل تحسين نتائج الفريق.

وقال عبد الرحمن مجدي: "أي عرض للرحيل عن الإسماعيلي سيكون من البوابة الشرعية للنادي".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين "تركيزي بالكامل الآن مع الإسماعيلي من أجل مواصلة الانتصارات وتحسين موقفنا في الدوري".

أخبار متعلقة

مدرب الإسماعيلي يعترف: الفوز على الطلائع تحقق بأداء غير جيد طارق يحيى: خسرنا أمام الإسماعيلي بهدفين "تهريج" مدرب الإسماعيلي: الإصرار سر الانتصار.. وانتظروا تدعيمات يناير جوميز بعد الفوز الأول مع الإسماعيلي: هذا أكثر ما أسعدني

وتابع "لا أبحث عن أي مجد شخصي ولا يهم من يسجل الأهداف. الأهم دائما مصلحة الإسماعيلي".

وأكمل حديثه قائلا: "الجميع يؤمن بقدرات لاعبينا وأعتقد أننا نستحق التواجد في المربع الذهبي".

وأردف "لكن مرينا بظروف سيئة وعلينا تخطيها حتى نستعيد ثقة الجماهير".

وسجل عبد الرحمن مجدي هدفا في انتصار فريقه الإسماعيلي أمام طلائع الجيش في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 13 مباراة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

إيقاف حسام غالي

تعرف على إصابة أكيليس

هل تفاوض الأهلي مع مهاجم سسكا صوفيا

زيزو يغيب عن تدريب الزمالك

مهاجم الكونغو ينتظر مفاوضات الأهلي

في الدوري الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي

نرشح لكم

أخر الأخبار

العشري لـ في الجول: عمر بسام ضمن عدة أسماء مرشحة للانضمام للحدود 35 ثاتيه | الدوري المصري
تاكيس: عبد المنصف أسطورة.. وما فعله لا يحدث في أوروبا 7 دقيقة | مصر
فيديو في الجول - سبب إصابات الصليبي.. وكيفية الوقاية وسبب زيادة مدة العلاج 36 دقيقة | منتخب مصر
رئيس الإنتاج: مواجهة الأهلي مبكرا أثرت علينا.. ونفاضل بين صفقتين 39 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – مانوليفيتش يرحل عن تدريب الوداد 43 دقيقة | إفريقيا
مختار: يجب أن تواجه دجلة بطريقة مختلفة.. وإذا حالفنا التوفيق لحققنا الفوز عليهم 51 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك