عبد الرحمن مجدي: لا أبحث عن أي مجد شخصي.. هدفي مصلحة الإسماعيلي

شدد عبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي على تركيزه الكامل مع الدراويش من أجل تحسين نتائج الفريق.

وقال عبد الرحمن مجدي: "أي عرض للرحيل عن الإسماعيلي سيكون من البوابة الشرعية للنادي".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين "تركيزي بالكامل الآن مع الإسماعيلي من أجل مواصلة الانتصارات وتحسين موقفنا في الدوري".

وتابع "لا أبحث عن أي مجد شخصي ولا يهم من يسجل الأهداف. الأهم دائما مصلحة الإسماعيلي".

وأكمل حديثه قائلا: "الجميع يؤمن بقدرات لاعبينا وأعتقد أننا نستحق التواجد في المربع الذهبي".

وأردف "لكن مرينا بظروف سيئة وعلينا تخطيها حتى نستعيد ثقة الجماهير".

وسجل عبد الرحمن مجدي هدفا في انتصار فريقه الإسماعيلي أمام طلائع الجيش في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة من 13 مباراة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل في الجولة الـ 14 من الدوري المصري.

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