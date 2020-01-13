الصليبي يضرب مدافع يوفنتوس

أكد نادي يوفنتوس إصابة مدافعه ميري ديميرال بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة روما بالدوري الإيطالي.

وأفاد النادي في بيان "تحديث طبي بشأن ديميرال.. بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، تأكد إصابته في الرباط الصليبي الأمامي مع إصابة في الغضروف".

وأضاف البيان "الأيام المقبلة ستشهد تدخل جراحي".

وأتم البيان "نتمنى لك عودة سريعة يا ديميرال".

ديميرال البالغ من العمر 21 عاما انتقل إلى يوفنتوس بداية الموسم الحالي قادما من ساسولو.

في المباراة نفسها احتاج يوفنتوس إلى 10 دقائق فقط ليسجل هدفين في شباك روما يستعيد بهم صدارة الدوري الإيطالي من منافسه إنتر ميلان.

وهزم يوفنتوس نظيره روما بهدفين لهدف في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي في ملعب الأوليمبكو معقل الذئاب.

يوفنتوس وصل للنقطة رقم 48 في الصدارة بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني.

أما روما توقف رصيده عند النقطة 35 في المركز الخامس.

تقدم يوفنتوس في الدقيقة 3 بهدف سجله المدافع ميري ديميرال، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 10.

وتعرض ديميرال للإصابة وغادر الملعب في الدقيقة 19 وشارك بدلا منه المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

قبل أن يتلقى روما ضربة بإصابة زانيولو الذي غادر المباراة في الدقيقة 36 وشارك بدلا منه جينكيز أوندير.

بينما جاء هدف روما الوحيد في الدقيقة 68 سجله دييجو بيروتي من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة خشونة كبيرة من الطرفين وتدخلات عنيفة أسفرت عن 9 بطاقات صفراء بواقع 6 لروما و3 ليوفنتوس.

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