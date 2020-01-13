أحمد ناجي: سلمت الشناوي لـ الأهلي "تشطيب فنادق"

أشاد أحمد ناجي مدرب حراس المرمى الجديد لسموحة بسلفه عماد المندوه، مشيرا إلى أن تدريبه الجيد لمحمد الشناوي جعل الأخير يقدم مستوى مميزا بعد انضمامه للأهلي.

ويتطلع ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق للنجاح في مهمته الجديد بالجهاز الفني لسموحة تحت قيادة حمادة صدقي.

وقال ناجي عبر البرنامج الإذاعي وان تو "أحب العمل بشكل يومي مع الأندية، وكنت أقول ذلك لمحمود فايز أثناء عملنا معا في الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة هيكتور كوبر".

وأضاف "اشتقت للعمل اليومي، كنت أذهب للنادي الأهلي 14 سنة يوميا حتى تحولت سيارتي إلى (حمار) حفظ الطريق".

وأشاد أحمد ناجي بمستوى حراس مرمى سموحة، قائلا "أوجه الشكر لعماد المندوه على المستوى الذي وصل إليه الهاني سليمان هذا الموسم".

وواصل "كنت أقول أنني سلمت محمد الشناوي للأهلي (تشطيب فنادق) وهو نفس ما فعله عماد المندوه مع الهاني سليمان وباقي حراس مرمى سموحة".

وعن عمله بالجهاز الفني لسموحة، أوضح أحمد ناجي "لقد تواصل حمادة صدقي معي قبل 4 أيام، ووافقت على العرض والانضمام إلى جهازه المعاون".

وأتم تصريحاته "أؤكد دائما أن مصر لا تعاني من مشكلة في حراسة المرمى".

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