أحمد ناجي: سلمت الشناوي لـ الأهلي "تشطيب فنادق"

الإثنين، 13 يناير 2020 - 15:44

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

أشاد أحمد ناجي مدرب حراس المرمى الجديد لسموحة بسلفه عماد المندوه، مشيرا إلى أن تدريبه الجيد لمحمد الشناوي جعل الأخير يقدم مستوى مميزا بعد انضمامه للأهلي.

ويتطلع ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق للنجاح في مهمته الجديد بالجهاز الفني لسموحة تحت قيادة حمادة صدقي.

وقال ناجي عبر البرنامج الإذاعي وان تو "أحب العمل بشكل يومي مع الأندية، وكنت أقول ذلك لمحمود فايز أثناء عملنا معا في الجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة هيكتور كوبر".

أخبار متعلقة

مران الزمالك - راحة لـ زيزو ومشاركة ثلاثي الناشئين في التدريبات الجماعية سسكا صوفيا لـ في الجول: استفسار الأهلي عن سوي لم يتطور.. ولن نبيعه الملعب التونسي لـ في الجول: مبينزا أوقف مفاوضات أمريكا وينتظر الأهلي وبيراميدز رئيس الهلال يهاجم صدقي ويعلن خطوته المقبلة ضده ويعلق على "ما حدث بسبب الأهلي"

وأضاف "اشتقت للعمل اليومي، كنت أذهب للنادي الأهلي 14 سنة يوميا حتى تحولت سيارتي إلى (حمار) حفظ الطريق".

وأشاد أحمد ناجي بمستوى حراس مرمى سموحة، قائلا "أوجه الشكر لعماد المندوه على المستوى الذي وصل إليه الهاني سليمان هذا الموسم".

وواصل "كنت أقول أنني سلمت محمد الشناوي للأهلي (تشطيب فنادق) وهو نفس ما فعله عماد المندوه مع الهاني سليمان وباقي حراس مرمى سموحة".

وعن عمله بالجهاز الفني لسموحة، أوضح أحمد ناجي "لقد تواصل حمادة صدقي معي قبل 4 أيام، ووافقت على العرض والانضمام إلى جهازه المعاون".

وأتم تصريحاته "أؤكد دائما أن مصر لا تعاني من مشكلة في حراسة المرمى".

اقرأ أيضا

إقالة فالفيردي أقرب من ذي قبل

نيمار يستعد لطوكيو

تطورات ملف الأهلي واستاد السلام

الزمالك ينفي موافقته على لعب السوبر الإفريقي

صدمة في الأهلي من بيان الهلال السوداني

الأهلي سموحة محمد الشناوي

نرشح لكم

أخر الأخبار

إيقاف حسام غالي 21 دقيقة | مصر
حوار - أليسون يتحدث عن عبور عقبة توتنام والتفكير في لقب الدوري الإنجليزي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر – وادي دجلة (0) - (1) الإنتاج الحربي 32 دقيقة | مصر
طبيب منتخب مصر يوضح سبب إصابات أكيليس.. وكيفية الوقاية 52 دقيقة | مصر
بحضور وزير الرياضة ونخبة من نجوم الكرة.. قرعة بطولة الصيد للناشئين بجوائز نصف مليون جنيه ساعة | مصر
الصليبي يضرب مدافع يوفنتوس ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك