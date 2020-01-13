ساري: رفضت المجازفة أمام روما

أوضح ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أنه رفض المجازفة أمام روما في ملعب الأولمبيكو، لكنه وصل لما تمناه وهو الفوز الذي قاد البيانكونيري لاعتلاء قمة الدوري الإيطالي.

وهزم يوفنتوس نظيره روما بهدفين لهدف في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي في ملعب الأوليمبكو معقل الذئاب.

وقال ساري في تصرحات أبرزها موقع ناديه "لعبنا بشكل جيد لمدة 60 دقيقة. لم يكن هناك مفر من القليل من المعاناة لأننا نلعب ضد فريق يتمتع بالسرعة والتقنية".

وأضاف "نحن سعداء لأننا حققنا الثلاث نقاط في ملعب صعب للغاية، وقدمنا أداءً جيداً لفترات طويلة. لعبنا بعمق في منطقتنا دون الرغبة في الدخول إلى الجزء الخاص بالخصم وهذه مجازفة".

وواصل "أرون رامسي وأدريان رابيو في حالة جيدة، ويعطيان انطباعاً بأنهما يتطوران مع كل مباراة. قدوم لاعب إنجليزي إلينا واللعب معنا ليس بالأمر السهل، وبالطبع مر بسلسلة من المشاكل البدنية في البداية".

وأتم ساري "لقد كان عليه الانتظار والآن أنا أحب الطريقة التي يظهر بها، ومقتنع بأنه سيقدم مستوى رائع في الجزء الثاني من الموسم، مثل رابيو".

واحتاج يوفنتوس إلى 10 دقائق فقط ليسجل هدفين في شباك روما يستعيد بهم صدارة الدوري الإيطالي من منافسه إنتر ميلان.

يوفنتوس وصل للنقطة رقم 48 في الصدارة بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني.

أما روما توقف رصيده عند النقطة 35 في المركز الخامس.

تقدم يوفنتوس في الدقيقة 3 بهدف سجله المدافع ميري ديميرال، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 10.

وتعرض ديميرال للإصابة وغادر الملعب في الدقيقة 19 وشارك بدلا منه المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

قبل أن يتلقى روما ضربة بإصابة زانيولو الذي غادر المباراة في الدقيقة 36 وشارك بدلا منه جينكيز أوندير.

بينما جاء هدف روما الوحيد في الدقيقة 68 سجله دييجو بيروتي من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة خشونة كبيرة من الطرفين وتدخلات عنيفة أسفرت عن 9 بطاقات صفراء بواقع 6 لروما و3 ليوفنتوس.

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