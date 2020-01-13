ساري: رفضت المجازفة أمام روما

الإثنين، 13 يناير 2020 - 15:02

كتب : FilGoal

رونالدو - بيانيتش - يوفنتوس

أوضح ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أنه رفض المجازفة أمام روما في ملعب الأولمبيكو، لكنه وصل لما تمناه وهو الفوز الذي قاد البيانكونيري لاعتلاء قمة الدوري الإيطالي.

وهزم يوفنتوس نظيره روما بهدفين لهدف في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي في ملعب الأوليمبكو معقل الذئاب.

وقال ساري في تصرحات أبرزها موقع ناديه "لعبنا بشكل جيد لمدة 60 دقيقة. لم يكن هناك مفر من القليل من المعاناة لأننا نلعب ضد فريق يتمتع بالسرعة والتقنية".

أخبار متعلقة

مدافع ليفربول: الاحتفال بلقب الدوري؟ في شهر مايو ليس الآن سسكا صوفيا لـ في الجول: استفسار الأهلي عن سوي لم يتطور.. ولن نبيعه محرز: أجويرو أحد أعظم لاعبي كرة القدم بعد أسبوعين فقط.. ليفربول يعير مدافعه لشتوتجارت مرة أخرى

وأضاف "نحن سعداء لأننا حققنا الثلاث نقاط في ملعب صعب للغاية، وقدمنا أداءً جيداً لفترات طويلة. لعبنا بعمق في منطقتنا دون الرغبة في الدخول إلى الجزء الخاص بالخصم وهذه مجازفة".

وواصل "أرون رامسي وأدريان رابيو في حالة جيدة، ويعطيان انطباعاً بأنهما يتطوران مع كل مباراة. قدوم لاعب إنجليزي إلينا واللعب معنا ليس بالأمر السهل، وبالطبع مر بسلسلة من المشاكل البدنية في البداية".

وأتم ساري "لقد كان عليه الانتظار والآن أنا أحب الطريقة التي يظهر بها، ومقتنع بأنه سيقدم مستوى رائع في الجزء الثاني من الموسم، مثل رابيو".

واحتاج يوفنتوس إلى 10 دقائق فقط ليسجل هدفين في شباك روما يستعيد بهم صدارة الدوري الإيطالي من منافسه إنتر ميلان.

يوفنتوس وصل للنقطة رقم 48 في الصدارة بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني.

أما روما توقف رصيده عند النقطة 35 في المركز الخامس.

تقدم يوفنتوس في الدقيقة 3 بهدف سجله المدافع ميري ديميرال، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 10.

وتعرض ديميرال للإصابة وغادر الملعب في الدقيقة 19 وشارك بدلا منه المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

قبل أن يتلقى روما ضربة بإصابة زانيولو الذي غادر المباراة في الدقيقة 36 وشارك بدلا منه جينكيز أوندير.

بينما جاء هدف روما الوحيد في الدقيقة 68 سجله دييجو بيروتي من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة خشونة كبيرة من الطرفين وتدخلات عنيفة أسفرت عن 9 بطاقات صفراء بواقع 6 لروما و3 ليوفنتوس.

اقرأ أيضا

إقالة فالفيردي أقرب من ذي قبل

نيمار يستعد لطوكيو

تطورات ملف الأهلي واستاد السلام

الزمالك ينفي موافقته على لعب السوبر الإفريقي

صدمة في الأهلي من بيان الهلال السوداني

يوفنتوس روما ماوريسيو ساري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بيريز: لا أعرف من هو بوجبا 5 دقيقة | أوروبا
موندو ديبورتيفو: راموس يغيب 15 يوما عن ريال مدريد 30 دقيقة | أوروبا
حمادة صدقي: كنت أقيم في غرفة بالسودان.. رئيس الهلال سلبني الحق باختيار الصفقات 37 دقيقة | إفريقيا
راديو كاتالونيا: برشلونة أخبر فالفيردي ببدء إجراءات إقالته 54 دقيقة | أوروبا
إيقاف حسام غالي ساعة | مصر
حوار - أليسون يتحدث عن عبور عقبة توتنام والتفكير في لقب الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك