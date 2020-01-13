المنياوي لـ في الجول: نواجه الترسانة وديا لإعداد البدلاء.. كنا في حاجة للفوز أمام الطلائع

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي عن مواجهة فريقه للترسانة وديا اليوم لإعداد البدلاء استعدادا لمواجهة سموحة.

وكان الإسماعيلي قد تغلب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري.

وقال المنياوي لـ FilGoal.com: "نستهدف إعداد البدلاء من أجل الاستعداد لمواجهة فريق سموحة".

وأضاف "نلعب مباراة ودية أمام الترسانة اليوم، وكل من لم يشارك أمام طلائع الجيش سيلعب بينما يحصل اللاعبون الأساسيون على راحة".

وتابع المنياوي "مواجهة طلائع الجيش كانت عصبية نظرا لنتائج الفريقين في اللقاءات الأخيرة".

وواصل مدير الكرة بالإسماعيلي "حققنا الهدف من المباراة وهو تحقيق الفوز الغائب منذ فترة في الدوري".

وشدد المنياوي "كنا في حاجة للفوز من أجل رفع المعنويات والثقة لدى اللاعبين".

وأتم تصريحاته "رغم الفوز، هناك أخطاء رصدها المدير الفني وسيعمل على علاجها لمنع تكرارها في الفترة المقبلة لنواصل انتصاراتنا".

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر وبفارق 4 نقاط فقط عن المربع الذهبي.

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