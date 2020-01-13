بيريز: زيدان بركة من السماء

الإثنين، 13 يناير 2020 - 10:44

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان

أشاد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بزين الدين زيدان مدرب الفريق بعد تتويجه يوم الأحد بكأس السوبر الإسباني في السعودية على حساب أتليتكو مدريد بركلات الترجيح.

وقال بيريز لصحيفة ماركا الإسبانية:"(زيدان) لديه العديد من الكؤوس ونحن سعداء جدا له. أتمنى تتويجه بالمزيد".

وواصل بيريز "هناك علاقة حب بين زيدان وريال مدريد. قرر أن يرتاح لعام والآن عاد بطاقة متجددة. إنه بركة من السماء".

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واستمر "جئنا هنا بدون لاعبين كبار مثل (ايدين) هازارد، (كريم) بنزيمة و(جاريث) بيل. زيدان استطاع خلق توليفة جيدة في الفريق وفاز بالكأس. أعتقد أننا أعدنا اكتشاف أنفسنا بعد تعثر بسيط. لاعبون جدد انضموا جعلوا الفريق أكثر قوة، نسير في الطريق الصحيح".

وأتم مشيدا بحارسه تيبو كورتوا الذي تصدى لركلة ترجيح ساهمت في تتويج الفريق الملكي "جئنا به إلى هنا لأننا نراه أفضل حارس مرمى في العالم، ولقد كان كذلك. كان أحد أهم عناصر الانتصار".

ريال مدريد حصد لقبه رقم 11 في السوبر، أما رصيد أتليتكو فقد تجمد عند لقبين فقط.

وثأر ريال مدريد من خسارته أمام أتليتكو في السوبر عام 2014.

كما فاز زين الدين زيدان على دييجو سيميوني في نهائي جديد بركلات الترجيح، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2016.

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