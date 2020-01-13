سيميوني: هذا ما قلته لـ فالفيردي.. وواجهنا 40 ألف سعودي باللون الأبيض

رغم إضراره بفريقه، لا يرى دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد أن مخالفة فيدي فالفيردي كانت تصرفا خاطئا.

أتليتكو خسر نهائيا جديدا بركلات الجزاء الترجيحية أمام غريمه ريال مدريد، وفرّط في لقب السوبر الإسباني، مباراة شهدت لقطة مثيرة قبل 5 دقائق من نهاية وقتها الإضافي عندما طُرد فالفيردي بعد مخالفة على ألفارو موراتا المنفرد بالمرمى.

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وصرّح سيميوني بعد المباراة: "فريقنا نافس أمام أفضل فريقين في العالم (ريال مدريد، وبرشلونة)، وهذا يدفعنا إلى مواصلة العمل والتطور".

وأضاف: "سنحت لنا فرص للتسجيل، خصوصا في الدقائق الأخيرة لـ كوريا وموراتا. لقد نافسنا أمام ريال مدريد بشكل أفضل مما فعلنا أمام برشلونة".

وتحوّل للحديث عن فالفيردي: "فوز فالفيردي بجائزة الأفضل مرتبط بهذه المخالفة، لقد فاز باللقب في هذه المخالفة".

وشدد: "تلك كانت اللقطة الأكثر أهمية في المباراة، على الأرجح لو لم تحدث لكانت هدفا. أخبرته أنه قام بما توجب عليه في تلك اللحظة، سنرى كم مباراة سيتم إيقافه".

وواصل "قرار فالفيردي كان صحيح له، ولكنه حرمنا من فرصة تسجيل محققة كانت كفيلة بحسم اللقاء".

وعن استقبال الجمهور السعودي لفريقه، صرح سيميوني" "نشعر بالامتنان. أمام برشلونة واجهنا 45 ألف مشجع يساندون المنافس. واليوم واجهنا 40 ألف مشجع يرتدون الأبيض. أنا فخور بما قدمه فريقه".

وتوقف رصيد أتليتكو عند لقبين فقط تاريخيًا في كأس السوبر، فيما رفع ريال مدريد رصيده إلى 11 لقبا.



































































































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