زيدان: مخالفة فالفيردي وقحة ولكنها ضرورية

دافع زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن لاعبه فيدي فالفيردي بعد المخالفة الحاسمة التي ارتكبها الأخير أمام أتليتكو مدريد.

ريال مدريد توج بكأس السوبر الإسباني على حسابه جاره أتليتكو في مدينة جدة السعودية، بعد فوزه 4-1 بركلات الترجيح.

وعلّق زيدان على أداء فالفيردي في تصريحاته بعد المباراة: "أنا سعيد للغاية بشأن فالفيردي، لقد قام بعمل عظيم مثل الآخرين. إنه يود مشاركة جائزته مع بقية زملائه".

وشهدت الدقيقة 115 بطاقة حمراء لـ فالفيردي بعد مخالفة ارتكبها على ألفارو موراتا الذي كان منفردا بمرمى ريال مدريد.

وعلّق زيدان على هذه المخالفة: "فالفيردي فعل ما توجب عليه فعله، إنها مخالفة وقحة ولكنها ضرورية في هذه اللحظة. في النهاية ما يهم أنه اعتذر لـ موراتا لأنهما يعرفان بعضهما جيدا".

زيدان فاز بـ 9 مباريات نهائية من أصل 9 لعبها كمدرب لـ ريال مدريد، فكيف فعل ذلك؟

زيزو يجيب: "لا أعرف، هذه هي طبيعة النادي، نريد دوما الفوز. علينا التحلي بالصبر، شعرنا ببعض الانزعاج بين الشوطين لأننا لم نعرف كيف نسجل، ومنافسنا كان قويا. علينا أن نؤمن دائما حتى النهاية".

وعن ركلات الجزاء وهل تدرب عليها الفريق أم لا: "نعم بالطبع، في كرة القدم لا تتوقع أبدا ما سيحدث. شعرنا بالسعادة لأن اللقب لا يكون سهلا أبدا".

وأتم: "علينا مواصلة العمل، والآن علينا مواصلة العمل باستمتاع وسعادة. لا يمكن أن نتراخى، يتبقى أمامنا الدوري ودوري أبطال أوروبا والكأس، إنه طريق طويل للغاية".

ريال مدريد حصد لقبه رقم 11 في السوبر، أما رصيد أتليتكو فقد تجمد عند لقبين فقط.

وثأر ريال مدريد من خسارته أمام أتليتكو في السوبر عام 2014.

كما فاز زين الدين زيدان على دييجو سيميوني في نهائي جديد بركلات الترجيح، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2016.

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