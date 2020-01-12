مدرب الإسماعيلي: الإصرار سر الانتصار.. وانتظروا تدعيمات يناير

تحدث أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي عن انتصار فريقه أمام طلائع الجيش، مشيرا إلى "الإصرار سر الانتصار".

الإسماعيلي انتصر على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 13 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب الإسماعيلي: "إصرار اللاعبون كان كبيرا للغاية من أجل نيل ثقة المدرب الجديد".

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة "التراجع في الشوط الثاني بسبب قلة خبرة بعض من لاعبي الفريق".

وأردف "ولكننا سنعالج كل شيء. قدمنا للمدير الفني الجديد كل التفاصيل عن الإسماعيلي من أجل أن نبدأ بداية قوية".

وتابع "نعمل حاليا على الاستقرار الفني في ظل تواجد ديديه جوميز –المدرب الجديد".

ونفى السلحدار ما يُقال عن توقيع مؤيد العجان لـ الإسماعيلي، قائلا: "لا أعلم أي شيء عن توقيع مؤيد العجان لنا".

واستدرك "ولكننا نعمل على تدعيمات جديدة في يناير. الصفقات في الطريق".

ونجح الإسماعيلي في العودة من جديد لطريق الانتصارات في الدوري بعدما فاز لأول مرة منذ 28 يوما.

آخر انتصار لـ الإسماعيلي جاء على حساب النصر في الـ 15 من شهر ديسمبر من العام الماضي، بعدما لعب الفريق 4 مباريات وتعادل مرة وخسر 3 ولم ينتصر.

والآن في الظهور الأول لـ جوميز على مقعد المدير الفني، انتصر الإسماعيلي.

بينما سقط طلائع الجيش للمرة الثانية على التوالي في فخ الهزيمة بعد الخسارة بثلاثية أمام حرس الحدود في الجولة الماضية.

ووصل الإسماعيلي للنقطة الـ 17 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 11 في المركز الـ 14.

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