الإسماعيلي يتحدث الفرنسية.. عاد للانتصارات في الدوري بإسقاط الطلائع

انتصر فريق الإسماعيلي على حساب طلائع الجيش في المباراة الأولى للمدرب الفرنسي ديديه جوميز مع الدراويش.

وفاز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

الإسماعيلي تقدم أولا عن طريق عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 36 بعد توغل وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 81 استغل بيكيتي سيلفا تمريرة بالخطأ من مدافع الجيش ليمر بمهارة من حارس الطلائع ويضع الكرة برأسه في الشباك.

هدف طلائع الجيش الوحيد جاء عن طريق ناصر منسي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 88.

لكن صحوة الطلائع المتأخرة لم تُغير من واقع انتصار الإسماعيلي.

ونجح الإسماعيلي في العودة من جديد لطريق الانتصارات في الدوري بعدما فاز لأول مرة منذ 28 يوما.

آخر انتصار لـ الإسماعيلي جاء على حساب النصر في الـ 15 من شهر ديسمبر من العام الماضي، بعدما لعب الفريق 4 مباريات وتعادل مرة وخسر 3 ولم ينتصر.

والآن في الظهور الأول لـ جوميز على مقعد المدير الفني، انتصر الإسماعيلي.

بينما سقط طلائع الجيش للمرة الثانية على التوالي في فخ الهزيمة بعد الخسارة بثلاثية أمام حرس الحدود في الجولة الماضية.

ووصل الإسماعيلي للنقطة الـ 17 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 11 في المركز الـ 14.

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