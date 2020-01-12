جوميز بعد الفوز الأول مع الإسماعيلي: هذا أكثر ما أسعدني

الأحد، 12 يناير 2020 - 23:02

كتب : ياسر الشريف

جماهير الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري

تحدث ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي عقب تحقيقه الانتصار الأول مع الدراويش مشيرا "أشكر الجهاز المعاون على مساندتهم لي".

الإسماعيلي انتصر على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 13 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب الإسماعيلي: أكثر ما أسعدني اليوم هي الروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبين".

أخبار متعلقة

الإسماعيلي يتحدث الفرنسية.. عاد للانتصارات في الدوري بإسقاط الطلائع قائمة جوميز الأولى.. عودة مدبولي وشيلونجو لـ الإسماعيلي استمرار غياب هُمام طارق عن الإسماعيلي أمام الجيش بمشاركة فعالة من أحمد عيد.. زمالك 2001 ينتصر على الإسماعيلي

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة "كنا الأفضل دون شك ولذلك كنا نستحق الانتصار".

وتابع "أشكر الجهاز المعاون على مساندته لي. تسلمت المهمة منذ أيام قليلة ولكنني بدأت في معرفة كل شيء بفضل المعاونين".

وأشار "الفوز جاء في توقيت مثالي وسنعمل على علاج الأخطاء التي تكلفنا هز شباكنا".

وأتم "هدفي إسعاد جماهير الإسماعيلي التي أعلم مدى حبهم وعشقهم للدراويش".

ونجح الإسماعيلي في العودة من جديد لطريق الانتصارات في الدوري بعدما فاز لأول مرة منذ 28 يوما.

آخر انتصار لـ الإسماعيلي جاء على حساب النصر في الـ 15 من شهر ديسمبر من العام الماضي، بعدما لعب الفريق 4 مباريات وتعادل مرة وخسر 3 ولم ينتصر.

والآن في الظهور الأول لـ جوميز على مقعد المدير الفني، انتصر الإسماعيلي.

بينما سقط طلائع الجيش للمرة الثانية على التوالي في فخ الهزيمة بعد الخسارة بثلاثية أمام حرس الحدود في الجولة الماضية.

ووصل الإسماعيلي للنقطة الـ 17 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 11 في المركز الـ 14.

طالع أيضا

بيان ناري ضد حمادة صدقي

القرار النهائي في مصير تدريب تشافي لـ برشلونة

صدمة كبرى لـ برشلونة

مدرب جديد لـ سموحة

سيتي يسحق رفاق المحمدي وتريزيجيه

في الدوري طلائع الجيش الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

زيدان: مخالفة فالفيردي وقحة ولكنها ضرورية 2 دقيقة | أوروبا
يوفنتوس يستعيد الصدارة بثنائية مبكرة في روما 21 دقيقة | أوروبا
كورتوا: كنت سأتصدى لانفراد موراتا 22 دقيقة | أوروبا
فالفيردي عن لقطته مع موراتا: اعتذرت له ولم يكن جيدا ما فعلته 44 دقيقة | أوروبا
صدقي يفتح النار: لست صغيرا ليتهمني الهلال السوداني بالهروب والتواطؤ مع الأهلي 50 دقيقة | الدوري المصري
مدرب الإسماعيلي: الإصرار سر الانتصار.. وانتظروا تدعيمات يناير ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك