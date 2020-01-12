جوميز بعد الفوز الأول مع الإسماعيلي: هذا أكثر ما أسعدني

تحدث ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي عقب تحقيقه الانتصار الأول مع الدراويش مشيرا "أشكر الجهاز المعاون على مساندتهم لي".

الإسماعيلي انتصر على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 13 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب الإسماعيلي: أكثر ما أسعدني اليوم هي الروح القتالية التي ظهر عليها اللاعبين".

وأضاف في تصريحاته عقب المباراة "كنا الأفضل دون شك ولذلك كنا نستحق الانتصار".

وتابع "أشكر الجهاز المعاون على مساندته لي. تسلمت المهمة منذ أيام قليلة ولكنني بدأت في معرفة كل شيء بفضل المعاونين".

وأشار "الفوز جاء في توقيت مثالي وسنعمل على علاج الأخطاء التي تكلفنا هز شباكنا".

وأتم "هدفي إسعاد جماهير الإسماعيلي التي أعلم مدى حبهم وعشقهم للدراويش".

ونجح الإسماعيلي في العودة من جديد لطريق الانتصارات في الدوري بعدما فاز لأول مرة منذ 28 يوما.

آخر انتصار لـ الإسماعيلي جاء على حساب النصر في الـ 15 من شهر ديسمبر من العام الماضي، بعدما لعب الفريق 4 مباريات وتعادل مرة وخسر 3 ولم ينتصر.

والآن في الظهور الأول لـ جوميز على مقعد المدير الفني، انتصر الإسماعيلي.

بينما سقط طلائع الجيش للمرة الثانية على التوالي في فخ الهزيمة بعد الخسارة بثلاثية أمام حرس الحدود في الجولة الماضية.

ووصل الإسماعيلي للنقطة الـ 17 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 11 في المركز الـ 14.

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