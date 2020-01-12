مصدر مقرب من إيميكا لـ في الجول: اللاعب يرغب في فسخ عقده مع المصري

كشف مصدر مقرب من النيجيري إيزي إيميكا لاعب وسط المصري رغبة الأخير في فسخ عقده مع الفريق.

وقال المصدر: "لم يتحقق أي شرط من شروط عقد اللاعب مع المصري".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "اللاعب وقع على عقد جديد مع المصري وقام الأخير بزيادة عقد اللاعب تقديرا على جهوده".

وأردف " لكن لم يتحقق أي شرط من شروط التعاقد منذ شهرين".

وتابع "العقد لم يوثق في اتحاد الكرة ولم يحصل اللاعب على أي مقابل مادي منذ شهرين".

وأتم "إيزي مصمم على فسخ عقده وخصوصا مع وعود النادي التي لم تنفذ حتى الآن".

لاعب الوسط النيجيري مدد عقده مؤخرا مع المصري لمدة 3 مواسم إضافية.

صاحب الـ 27 عاما شارك في 11 مباراة مع المصري في كل البطولات هذا الموسم.

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