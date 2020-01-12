مؤتمر إيهاب جلال: أرفض اتهام اللاعبين بغياب الروح أمام بيراميدز

الأحد، 12 يناير 2020 - 20:56

كتب : عاطف شادي

إيهاب جلال - المصري - بيراميدز

رفض إيهاب جلال المدير الفني للمصري إرجاع أسباب خسارة فريقه أمام بيراميدز لغياب الروح عن اللاعبين وعدم القتال في الملعب.

وخسر المصري أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الرابعة لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال إيهاب جلال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "شكل الأداء مختلف تماما في مواجهاتنا ضد بيراميدز وفي لقاء اليوم الشكل تغير تماما ولعبنا بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي عكس المواجهة الماضية، وفي النهاية هذه قرارات فنية وليس له علاقة بالمنافس".

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وشدد "أرفض تماما فكرة الحديث عن عدم وجود روح بين لاعبي المصري وهذه الأحاديث بعيدة عن كرة القدم تماما، الفريق يعاني من نقص عددي كبير في بعض المراكز وهو ما أثر على الأداء، والروح موجودة في الفريق بدون شك".

وكشف "كنا نعاني من عدم الاحتفاظ بالكرة في عدم الحفاظ على الكرة أمام المنافس في المباراة والأمور تحسنت كثيرا في الشوط الثاني، سنعمل على إنهاء تلك الأزمة وحل المشكلة في الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته "موقفنا في فترة الانتقالات الشتوية معقد بسبب إيقاف النادي من القيد رغم أننا نمتلك 3 أماكن شاغرة وإذا لم ينجح النادي في حل هذه الأزمة سنضطر لتسيير الأمور بهذه المجموعة من اللاعبين، وأتمنى فقط عودة المصابين في المباراة المقبلة واكتمال صفوف الفريق".

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