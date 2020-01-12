فان دي بيك: من الرائع اهتمام يونايتد وريال مدريد بي ولكن

لم يخف الهولندي فان دي بيك لاعب وسط أياكس رغبة مانشستر يونايتد وريال مدريد في التعاقد معه.

اسم فان دي بيك ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة لم تتم.

والآن سوق الانتقالات الشتوية ارتبط اسمه من جديد بالانتقال إلى ريال مدريد ومانشستر يونايتد. فهل يرحل فان دي بيك من أياكس؟

وأجاب فان دي بيك: "قلتها من قبل وأقولها من جديد الآن. لن أرحل من أياكس هذا الموسم".

وأضاف في تصريحاته عبر فوكس سبورتس "وربما أيضا لن أغادر أياكس الموسم المقبل".

وتابع "أخبار اهتمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد بي رائعة بكل تأكيد ولكن هذا ليس مهما الآن".

وأوضح "أنا هنا في أياكس ومستمر مع فريق حتى نهاية الموسم بنسبة 100%".

فان دي بيك صاحب الـ 22 عاما يمتد عقده مع أياكس حتى 2022 ولعب مع فريق تحت 17 سنة و19 و21 قبل أن يبدأ مشواره مع الفريق الأول.

وشارك فان دي بيك في 26 مباراة هذا الموسم في كل البطولات مع أياكس ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

ولعب فان دي بيك الموسم الماضي 57 مباراة بقميص أياكس ونجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 13.

بشكل عام، ظهر فان دي بيك بقميص الفريق الأول لـ أياكس 164 مرة، نجح خلالهم في تسجيل 39 هدفا وصناعة 31.

وحصد فان دي بيك مع أياكس لقب الدوري الهولندي الموسم الماضي إلى جانب لقب السوبر.

أدائه المميز مع أياكس، جعله ينضم لمنتخب بلاده هولندا في 2017.

وظهر فان دي بيك بقميص منتخب هولندا في 10 مناسبات ونجح في الصناعة مرة.

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