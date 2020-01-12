تشكيل أستون فيلا - المحمدي أساسي وتريزيجيه احتياطي ضد سيتي

الأحد، 12 يناير 2020 - 17:30

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أحمد المحمدي - أستون فيلا - تشيلسي

يشارك أحمد المحمدي مدافع أستون فيلا بشكل أساسي في مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي يوم الأحد، بينما يجلس محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء.

ويحل سيتي ضيفا على أستون فيلا ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي تنطلق في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويتواجد المحمدي في التشكيل الأساسي في مركز الظهير الأيمن.

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أما تريزيجيه فيجلس على مقاعد البدلاء بعدما شارك كأساسي ضد ليستر سيتي منتصف الأسبوع الماضي ضمن كأس رابطة المحترفين

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:-

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ويحتل أستون فيلا المركز الـ17 في جدول الدوري الإنجليزي.

فيما يتواجد سيتي في المركز الثالث.

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