فرج عامر يُعلنها عبر في الجول: حمادة صدقي مديرا فنيا لـ سموحة

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تعيين حمادة صدقي مديرا فنيا جديدا للفريق السكندري خلفا لـ حسام حسن.

سموحة استقر في وقت سابق على إنهاء ارتباطه مع حسام حسن، وظهر الأخير لآخر مرة في تعادل فريقه أمام حرس الحدود. (طالع التفاصيل)

وتحدث فرج عامر مع FilGoal.com عقب المباراة مباشرة قائلا: "حمادة صدقي هو المدرب الجديد لـ سموحة".

وأضاف "سيقود حمادة صدقي الجهاز الجديد بداية من يوم الإثنين، عقب توقيعه على عقود تدريب الفريق".

وكشف "جهاز حمادة صدقي سيشهد تواجد أحمد ناجي كمدرب حراس مرمى، والثنائي أحمد عبد الفتاح وخميس جعفر كمساعدين إلى جانب مدرب أحمال أجنبي".

وانفرد FilGoal.com في وقت سابق برغبة سموحة في التعاقد مع حمادة صدقي المدير الفني الحالي للهلال السوداني. (طالع التفاصيل)

وسبق لصدقي تدريب سموحة من قبل على فترتين أخرهما في 2014.

صاحب الـ 58 تولى تدريب الهلال السوداني أمام النجم الساحلي في مواجهتي الجولة الثالثة والرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

صدقي انتصر على النجم الساحلي في تونس، قبل أن يخسر في السودان.

ويحتل سموحة المركز السابع على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 13 مباراة.

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