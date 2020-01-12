تعادل سلبي بين حرس الحدود وسموحة في ظهور التوأم الأخير

حُسمت مباراة حرس الحدود وسموحة بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة 13 في الدوري المصري في الظهور الأخير للتوأم.

ورفع حرس الحدود وسموحة رصيدهما إلى 18 نقطة في المركزين السادس والسابع لكن الأفضلية للحرس بفارق الأهداف.

وتعتبر تلك المباراة هي الأخيرة للجهاز الفني لسموحة بقيادة حسام وإبراهيم حسن بعد تقديم استقالتهما.

وحافظ حرس الحدود تحت قيادة طارق العشري على عدم الخسارة للمباراة الرابعة على التوالي بتعادلين وفوزين.

ولم يعلن مجلس إدارة سموحة حتى الآن اسم المدير الفني الجديد للفريق خلفا لحسام حسن.

ويلعب سموحة أمام الإسماعيلي يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 14، بينما يحل حرس الحدود ضيفا على الإنتاج الحربي في نفس اليوم.

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