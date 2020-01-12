تعادل سلبي بين حرس الحدود وسموحة في ظهور التوأم الأخير

الأحد، 12 يناير 2020 - 16:41

كتب : FilGoal

حسام حسن - إبراهيم

حُسمت مباراة حرس الحدود وسموحة بالتعادل السلبي بدون أهداف ضمن مباريات الجولة 13 في الدوري المصري في الظهور الأخير للتوأم.

ورفع حرس الحدود وسموحة رصيدهما إلى 18 نقطة في المركزين السادس والسابع لكن الأفضلية للحرس بفارق الأهداف.

وتعتبر تلك المباراة هي الأخيرة للجهاز الفني لسموحة بقيادة حسام وإبراهيم حسن بعد تقديم استقالتهما.

أخبار متعلقة

إبراهيم حسن يكشف شرط استمرار التوأم مع سموحة ويصرح: ما حدث من الكاف عدم احترام فرج عامر يعلنها: صلاح محسن إلى سموحة بنسبة 90% حمادة صدقي لـ في الجول: سموحة لم يتواصل معي حتى الآن.. تركيزي على لقاء النجم مصدر بـ سموحة يكشف لـ في الجول عن مرشح "مفاجأة" لخلافة حسام حسن

وحافظ حرس الحدود تحت قيادة طارق العشري على عدم الخسارة للمباراة الرابعة على التوالي بتعادلين وفوزين.

ولم يعلن مجلس إدارة سموحة حتى الآن اسم المدير الفني الجديد للفريق خلفا لحسام حسن.

ويلعب سموحة أمام الإسماعيلي يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 14، بينما يحل حرس الحدود ضيفا على الإنتاج الحربي في نفس اليوم.

اقرأ أيضا

في إفريقيا - الفوز خارج الديار = الألقاب.. وأرقام الأهلي لا تسعفه

طبيب منتخب مصر يشرح كيف ساعد علاج أسنان جوتزه في تقليل إصابته

هل أهلي جدة يفاوض النقاز.. مصدر بالنادي يجيب لـ في الجول

مران الزمالك - جلسة بين كارتيرون وأوباما

3 رحلات طيران لـ الأهلي للعودة من زيمبابوي

الدوري المصري حرس الحدود سموحة

نرشح لكم

أخر الأخبار

جوارديولا: حزين لما يحدث لـ فالفيردي.. وشخص واحد أفضل من أجويرو 8 دقيقة | أوروبا
منافس الأهلي - الهلال السوداني يعين مدربا جديدا خلفا لـ حمادة صدقي 24 دقيقة | إفريقيا
الأهلي يعلن الانتهاء من تجهيز عقود استاد السلام.. واقتراب موعد التوقيع 47 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي يتحدث الفرنسية.. عاد للانتصارات في الدوري بإسقاط الطلائع ساعة | الدوري المصري
مؤتمر تشاتشيتش: سنريح اللاعبين في مباريات إفريقيا المقبلة للتركيز محليا ساعة | الدوري المصري
بيان رسمي - الزمالك ينفي موافقته على لعب السوبر الإفريقي ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 تعرف على تقييم صلاح أمام توتنام من الصحف الإنجليزية 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 سيناريوهات تأهل الأهلي – فرصة للحسم قبل زيارة السودان

قد ينال إعجابك