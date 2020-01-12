قائد ليفربول: مللت من كثرة الانتقادات لتقنية حكم الفيديو
الأحد، 12 يناير 2020 - 16:59
كتب : FilGoal
يشعر جوردن هندرسون قائد ليفربول بالضجر من كثرة الانتقادات الموجهة لتنقية حكم الفيديو في الدوري الإنجليزي في الموسم الأول الذي يشهدها تطبيقها.
وقال هندرسون عن كرة الهدف الوحيد الذي سجله ليفربول في شباك توتنام: "هل كانوا يعتقدون أن الكرة لمست يدي؟ اعتقد أنها بالرأس فقط".
وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لقد سئمت من سماع الانتقادات الموجهة للـVAR، أعتقد أننا نتحدث عن الأمر كثيرًا جدًا".
وشدد "توقعت أن يلغي حكم الفيديو بعض الأهداف في مباراة ليفربول وتوتنام".
وواصل "كلاعب يكون الأمر صعبًا. عندما تنتظر 20 أو 30 ثانية لتعرف هل تحتسب الكرة أما لا".
وأكمل "أعلم أننا نحاول تصحيح كل شيء، لكن هذا الأمر يقلل الشغف في كرة القدم، لذلك علينا أن نكون حذرين ونحاول تقليل ذلك، لأن هذا هو ما تدور حوله كرة القدم".
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ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 22 جولة بفارق 16 نقطة عن أبرز ملاحقيه ليستر سيتي مع مباراة مؤجلة.
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