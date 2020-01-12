مران الزمالك - انتظام جمعة وعبد الغني وراحة لعبد الشافي.. وجلسة بين كارتيرون وأوباما
الأحد، 12 يناير 2020 - 13:09
كتب : أحمد شوقي صلاح
انتظم الثنائي عبد الله جمعة ومحمد عبد الغني في التدريبات الجماعية للزمالك اليوم الأحد بعد تعافيهما من الإصابة.
محمد عبد الغني
النادي : الزمالك
وشارك عبد الغني مدافع الزمالك بشكل طبيعي في تدريبات الكرة استعدادا لمواجهة الجونة يوم الأربعاء في الدوري.
وكان الثنائي عبد الغني وجمعة قد تغيبا عن مواجهة زيسكو الزامبي الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الجونة مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة 13 من الدوري المصري.
وحصل محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم بناء على إذن من باتريس كارتيرون المدير الفني.
وغاب عبد الشافي بسبب الإجهاد بعد مباراة زيسكو الزامبي، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بداية من غدا الاثنين.
وعقد كارتيرون جلسة مع يوسف إبراهيم "أوباما" من أجل منحه بعض التعليمات الفنية.
وشدد كارتيرون على أن أوباما أحد العناصر الهامة في حساباته الهجومية مشيدا بمستواهه في الفترة الأخيرة وطالبه بالمزيد من التركيز في المرحلة المقبلة.
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