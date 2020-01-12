فينالدوم: الحظ وقف بجانبنا أمام توتنام

الأحد، 12 يناير 2020 - 15:18

كتب : FilGoal

ليفربول - سالزبورج

يعتقد جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول أن الحظ وقف بجانب فريقه في مباراته الصعبة أمام توتنام في الدوري الإنجليزي.

ليفربول انتصر بهدف دون مقابل وابتعد في صدارة الترتيب بفارق 16 نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، وتمتد سلسلة مواجهاته المتتالية دون خسارة في البطولة الإنجليزية إلى 38 مباراة.

وقال فينالدوم في تصريحات لموقع ناديه: "لقد كانت مباراة مرهقة للغاية على الصعيد البدني، ولكن أعتقد أننا من صعبنا الأمور على أنفسنا في الشوط الثاني".

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وأضاف الهولندي "قدمنا أداءً جيدًا في الشوط الأول، ثم تراجعنا قليلًا ومنحنا الفرصة لتوتنام لاستعادة الثقة، خاصة مع استمرار تقدمنا بهدف واحد فقط. كانوا قريبين من التعادل، ولكننا نجحنا في الحفاظ على النتيجة كما هي حتى النهاية".

وواصل "دائمًا ما تكون مواجهاتنا ضد توتنام صعبة، ولكن أعتقد أننا صعبنا الأمور أكثر على أنفسنا هذه المرة. لم نسجل سوى هدف واحد، وهذا دفعهم للهجوم بضراوة من أجل تعديل النتيجة، ولكننا كنا محظوظين في النهاية".

وحقق ليفربول رقمًا قياسيًا جديدًا لم يسبق لأي فريق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى تحقيقه، حيث وصل الريدز إلى النقطة رقم 61 بعد 21 مباراة فقط.

وعن السجل الرائع للريدز في الدوري الإنجليزي، قال فينالدوم "إنه أمر رائع. نحن نقوم بعمل كبير للغاية من أجل ذلك، ولدينا مدرب ممتاز يدفعنا دائمًا لبذل جهد أكبر. نسعى نحو الأفضل دائمًا في كل حصة تدريبية وكل مباراة نخوضها، وهذا هو دافعنا الأساسي".

السجلات الأطول دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه

أرسنال – 49 مباراة (بين عامي 2003 و2004)

نوتنجام فوريست – 42 مباراة (بين عامي 1977 و1978)

تشيلسي – 40 مباراة (بين عامي 2004 و2005)

ليفربول – 38 مباراة (منذ عام 2019)

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