حمادة صدقي: ليس أمامنا سوى الفوز على بلاتينوم والأهلي.. الخسارة أمام النجم غير مستحقة

الأحد، 12 يناير 2020 - 14:17

كتب : محمد عبد العظيم

حمادة صدقي - الهلال السوداني

يرى حمادة صدقي المدير الفني لفريق الهلال السوداني أن فريقه ليس أمامه سوى الفوز في المباراتين المقبلتين من أجل التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الهلال السوداني على ملعبه أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال صدقي في تصريحات لموقع الهلال الرسمي: "حزين للغاية بسبب الخسارة غير المستحقة وعوقبنا بسبب الاستهتار وضياع الفرص".

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وأضاف المدير الفني المصري "لم يكن هناك حضور ذهني جيد من اللاعبين في المباراة، وكان هدفنا الاستفادة من الفوز الأول ضد النجم في تونس ولكن لم يحدث".

ويحتل الهلال المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني وثلاث نقاط عن النجم المتصدر.

وتابع صدقي "ليس لدينا أي خيارات سوى الفوز على بلاتينوم ثم الأهلي، لدينا أفضلية لأننا سنختتم المجموعة على ملعبنا".

وانتقد صدقي الإدارة قائلا: "تباطؤ مجلس الإدارة في تجديد عقود 4 لاعبين أثر بشكل مباشر في الخسارة حيث فقد اللاعبين تركيزهم بسبب الإنشغال بأمور مستقبلهم مع الفريق".

وأتم تصريحاته "علينا التركيز في الفترة المقبلة وإنهاء كافة الأمور الخارجية التي تؤثر علينا".

ويحل الهلال ضيفا على بلاتينوم الزيمبابوي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات يوم 25 يناير.

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