فابينيو: مبابي سيتوج بالكرة الذهبية قبل نيمار.. وأتمنى انضمامه لليفربول

الأحد، 12 يناير 2020 - 13:35

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - نيمار - باريس سان جيرمان

يتوقع البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول أن يتوج كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بالكرة الذهبية قبل زميله نيمار.

وقال فابينيو في تصريحات لقناة TF1 الفرنسية: "مبابي سيفوز بالكرة الذهبية قبل نيمار".

وأضاف الدولي البرازيلي "أتمنى انضمام مبابي إلى ليفربول".

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لم ينجح نيمار البرازيلي البالغ من العمر 27 عاما في التتويج بالكرة الذهبية في ظل هيمنة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الجوائز الفردية في السنوات الأخيرة، بينما ينتظر مبابي البالغ من العمر 21 عاما الكثير في المستقبل.

ورد فابينيو على سؤاله هل يفوز ليفربول بالدوري هذا الموسم؟ بكل ثقة "نعم".

وعن إصابته، أوضح فابينيو "كاحلي أصبح أفضل، لقد تدربت بمفردي هذا الأسبوع. وبدأت لمس الكرة، أشعر أنني بحالة جيدة".

وشدد لاعب موناكو السابق "سألحق بمواجهة أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا".

ويلعب حامل لقب دوري أبطال أوروبا ضد أتليتكو مدريد في دور الـ16 من دوري الأبطال، يومي 18 فبراير و11 مارس المقبلين.

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