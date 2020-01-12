فان دايك: نركز على التحسن أكثر من الأرقام القياسية

الأحد، 12 يناير 2020 - 12:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيرمينو - فان دايك - ليفربول - ليستر سيتي

يؤمن فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بأن فريقه في حاجة للتحسن رغم النتائج المبهرة التي يحققها منذ بداية الموسم.

وفاز ليفربول على توتنام بهدف دون رد في الجولة الـ22 للدوري الإنجليزي، ليواصل انطلاقته الرائعة في المسابقة ويقترب كثير ا من استعادة اللقب الغائب منذ 30 عاما.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: " فوز هام، وثلاث نقاط هامة، خاصة هنا، نريد تحليل هذه المباراة والقيام بعمل أفضل، خاصةً الشوط الثاني. سنركز الآن على المباراة التالية".

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وأضاف "توتنام فريق رائع، خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا كانت أمرًا مؤلمًا لهم، وكانت فرصتهم للفوز علينا. خاصة في الشوط الثاني، ضغطوا علينا وصعبوا الأمور للغاية. كان يجب أن نقدم أداءً أفضل، لكن حصدنا ثلاث نقاط هامة، لذلك نحن سعداء بهذا الفوز".

وواصل الهولندي "الأرقام القياسية تعطينا كل شعور جيد. لكن لا يزال هناك أمامنا الفرصة لنتحسن. لذلك، سننظر إلى الأشياء التي يتعين علينا تحسينها، تلك هي العقلية التي لدينا".

ليفربول انتصر في 21 مباراة من أصل 22، وتعادل في واحدة دون أن يذوق طعم الخسارة هذا الموسم.

وأكمل "من الواضح أننا في وضع جيد ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يمكننا القيام به لجعل الأمر أسهل في بعض الأحيان".

وأتم مدافع ساوثامبتون السابق "الذهاب لهذا الملعب الصعب والعودة ثلاث نقاط هامة هو أمر رائع بالنسبة لنا".

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