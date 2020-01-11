مسيرة الذئاب المميزة تتواصل.. المقاولون ينتصر على نادي مصر

واصلت كتيبة عماد النحاس مسيرتها المميزة في الدوري المصري هذا الموسم، بالانتصار أمام نادي مصر. هنا نتحدث عن المقاولون العرب.

المقاولون العرب انتصر على نادي مصر بثلاثية مقابل هدف في افتتاح الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

ثلاثية المقاولون العرب جاءت في الشوط الأول، بينما هدف نادي مصر الوحيد جاء عن طريق البديل رضا الويشي.

سيف الدين الجزيري افتتح أهداف المقاولون العرب في الدقيقة 13 بعد انفراد وتسديدة مقتنة في الشباك.

ولم يترك المقاولون العرب أي فرصة لنادي مصر من أجل العودة في أحداث المباراة، ليسجل الثاني في الدقيقة 32 عن طريق شكري نجيب.

وبعدها مباشرة تابع كريم مصطفى كرة عائدة من قائم نادي مصر بعد رأسية سيف الدين الجزيري في الدقيقة 37.

وشارك رضا الويشي مع بداية الشوط الثاني، قبل أن ينجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 60 بعد متابعة لتصدي محمد أبو السعود حارس المقاولون العرب.

ووصل المقاولون العرب لانتصار التاسع في الدوري، كثاني أكثر فريق تحقيقا للانتصارات بعد الأهلي ولكن الأخير لعب 3 مباريات أقل من الذئاب.

المقاولون في المركز الثاني برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطة عن المتصدر الأهلي الذي لعب 10 مباريات.

بينما تجمد رصيد نادي مصر عند النقطة 11 في المركز الـ 14.

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