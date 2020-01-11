قائمة بيراميدز - غياب الشناوي أمام المصري

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي في لقاء كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وخرج أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز من قائمة فريقه لهذه المباراة.

وشملت القائمة المختارة ١٨ لاعبا هم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور.

خط الدفاع: ولفريد كانون - رجب بكار - علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - محمد حمدي

الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - أحمد توفيق - محمود حمادة.

خط الهجوم: جون أنتوي - دودو الجباس.

وكان بيراميدز فاز على المصري في المباراة الماضية بهدفين لهدف.

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