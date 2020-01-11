عودة ليالي السلطان.. زلاتان يسجل وميلان يفسد احتفالية كالياري

عاد زلاتان إبراهيموفيتش لتشكيل ميلان الأساسي بعد ابتعاد 2799 يوما منذ آخر مباراة بدأها في الدوري الإيطالي، وعاد أيضا للتسجيل ليفسد حفل كالياري بمئويته.

فاز ميلان على كالياري بهدفين مقابل لا شيء على استاد سان إيليا، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي. مباراة دخلها كالياري بطاقم مختلف، احتفالا بمرور 100 عام على تأسيسه.

التشكيل

زلاتان إبراهيموفيتش بدأ اللقاء كأساسي بعدما ظهر بديلا في الأسبوع الماضي.

الأهداف

سجل رافئيل لياو هدف ميلان الأول، فيما تكفل زلاتان إبراهيموفيتش بإضافة الهدف الثاني.

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وصف المباراة

ميلان بدأ اللقاء محاولا تحقيق التقدم. زلاتان إبراهيموفيتش استلم الكرة في الدقيقة الـ14 داخل منطقة جزاء المنافس، ثم حاول مراوغة المدافعين ولكنه تعثر وسقط وشتت المدافعين الكرة.

وأرسل رافائيل لياو عرضية في الدقيقة الـ31 لداخل منطقة الجزاء حولها برأسية إبراهيموفيتش في أقصى الزاوية اليمنى ولكن تصدى لها ببراعة الحارس اولسن.

شوط ثاني مختلف

بداية الشوط الثاني كانت مختلفة. ميلان تقدم بهدف مبكر في الدقيقة الـ46. كرة استلمها داخل منطقة الجزاء، وسدد لتصطدم الكرة بقدم المدافع وتسكن الشباك ساقطة في الحارس.

وتدخل ستيفانو بيولي بأولى التبديلات في الدقيقة الـ63 بدخول جياكمو بونافينتورا بدلا من هاكان تشالهان أوجلو.

تبديل أعقبه هدف ثان لميلان وعن طريق زلاتان بنفسه. ثيو هيرنانديز أرسل عرضية من على يسار منطقة الجزاء لإبراهيموفيتش داخل المنطقة، فسددها الأخير من لمسة واحدة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى مسجلا الثاني في الدقيقة الـ64.

وبعد الهدف الثاني، أجرى ميلان تبديل بدخول أندريا كونتي بدلا من ديفيل كالابريا في الدقيقة الـ72.

ورد كالياري بدخول أرتور يونيتا ولوكاس كاسترو بدلا من ناهيتان نانديز وماركو روج في الدقيقة الـ76.

هدأ اللعب، وأجرى ميلان آخر تبديلاته في الدقيقة الـ89 بدخول أنتي ريبيتش بدلا من رافائيل لياو، لينتهي اللقاء بفوز ميلان بهدفين مقابل لا شيء.

فوز ميلان رفع رصيده للنقطة الـ25 مرتقيا للمركز السابع، فيما تجمد رصيد كالياري عند النقطة الـ29 في المركز السادس.

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