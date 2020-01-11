قائمة جوميز الأولى.. عودة مدبولي وشيلونجو لـ الإسماعيلي

أعلن الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي قائمته الأولى مع الدراويش، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.

الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش يوم الأحد في الجولة الـ 13 من الدوري المصري.

جوميز المدير الفني الجديد للإسماعيلي يستعد لظهوره الأول مع الدراويش.

وشهدت قائمة الإسماعيلي عودة أحمد مدبولي وبنسون شيلونجو ضمن 20 لاعبا للدراويش.

وفيما يلي قائمة الإسماعيلي بالكامل:

حراسة المرمى: محمد فوزى - محمد مجدى.

الدفاع: باهر المحمدي - إبراهيم أبو اليزيد - محمد هاشم - أسامة إبراهيم - محمود البدري.

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" - عماد حمدي - محمد بيومي - محمد مخلوف - محمد صادق - أحمد مدبولي - عبد الرحمن مجدي - بيكيتى سيلفا - محمد حمدي زكي.

الهجوم: محمد الشامي - بنسون شيلونجو - وجيه عبد الحكيم - حازم مرسي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 12 مباراة.

بينما طلائع الجيش في المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة من نفس عدد المباريات.

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