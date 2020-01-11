مؤتمر زيدان: نهائي جديد؟ لا شيء تغير.. وهذا ما يجعلني مدربا أفضل

لم يبد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد أي قلق من خوض المباراة النهائي للسوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد.

قطبا مدربد يلتقيان في ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية لخوض نهائي كأس السوبر الإسباني بعد التفوق على برشلونة بطل الدوري وفالنسيا بطل كأس الملك.

الفرنسي رد على كيف يفكر قبل خوض النهائي التاسع مع ريال مدريد: "لا شيء تغير، أنا سعيد لخوض نهائي آخر".

وتابع "ريال مدريد يعيش لتلك المباريات ونحن هنا، لأي يوجد ضغط أكبر من أي نهائي آخر وجئنا إلى هنا من أجل الفوز".

زيدان خاض 8 مباريات نهائية سابقة لم يخسر أي منها، إذ فاز بكأس السوبر الإسباني مرة واحدة، دوري أبطال أوروبا 3 مرات، السوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرتين.

وتطرق للحديث عن البرتغالي جواو فيليكس قائلا "لا يوجد شكوك حول جودته، أنه واحد من أفضل لاعبي المستقبل والحاضر".

وأضاف "لا أعلم إذا كان ضمن أفضل 3 لكنه لاعب كبير".

البرتغالي هو أغلى لاعب في تاريخ الروخيبلانكوس بقيمة 120 مليون يورو قادما من بنفيكا البرتغالي.

وعن اللعب بخمسة لاعبين في خط الوسط أمام فالنسيا "لن أقول كيف سألعب، الخطة ليست هامة، الأهم وهو ما نفعله بالكرة، في بعض الأحيان نفكر في اللعب بطريقة مختلفة عن المعتاد".

وتابع "واقفنا على التغيير وتمكنّا من المشاركة في المسابقة، هو لقب آخر نريد الفوز به".

وأردف " بالنسبة لي، يسرني أن أكون في إسبانيا، وأن أعيش في بلد يستمتع فيه الناس بالحياة وكرة القدم".

وعن مسيرته التدريبية "أشعر بأنني مدرب أفضل، أرى نفسي في حالة جيدة، وأنا أتقدم هذه هي الحياة، نتعلم من المواقف، من الأشخاص ومن كل شيء من حولك".

وواصل "أستمع للجميع وهذا يجعلني مدربا أفضل وشخصا أفضل".

وأتم عن برشلونة وإمكانية رحيل أرنستو فالفيردي "ما يمر به فالفيردي يحدث لجميع المدربين، لن يتغير ذلك، في نصف النهائي اعتقدت أن برشلونة سيفوز، لكن أتليتكو خاض مباراة جيدة حتى اللحظة الأخيرة، يمكن أن يحدث أي شيء".

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