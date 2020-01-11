تشكيل ميلان - إبراهيموفيتش يجاور لياو.. وبيولي يجري تغييرات فنية أمام كالياري

السبت، 11 يناير 2020 - 15:02

كتب : FilGoal

إبراهيموفيتش - ميلان

يبدأ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ويجاوره البرتغالي الشاب رافائيل لياو في هجوم ميلان أمام كالياري في الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

إبراهيموفيتش شارك كبديل لأول مرة بقميص ميلان أمام سامبدوريا في الجولة السابقة، وقرر ستيفانو بيولي المدير الفني الاعتماه على ثنائية السويدي بجواره لياو في بداية المباراة المقامة على ملعب سردينيا أرينا.

بيولي غيّر أيضا خطة الروسونيري بدلا من 4-3-3 إلى 4-4-2 ولن يبدأ الإسباني سوزو في مركز الجناح الأيمن إذ يعوضه مواطنه سامو كاستييخو.

أخبار متعلقة

تقارير: حارس تشيلسي السابق يخلف رينا في ميلان تقرير: محاكاة تجربة فيرجسون.. خطة ميلان الجديد تبدأ من أليجري سكاي: صفقة بين قطبي ميلانو.. ميلان يقترب من ضم جناح إنتر تقارير: ميلان يحدد بديل بيبي رينا وصفقته الدفاعية الجديدة

وجاء تشكيل الروسونيري كالآتي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: دافيدي كالابريا – ماتيو موساكيو – أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز

الوسط: سامو كاستييخو – فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر – هاكان تشالهان أوجلو

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش – رافائيل لياو

ولم يحقق ميلان الفوز في آخر 3 مباريات إذ اكتفى بالتعادل في مباراتين والخسارة من أتالانتا دون تسجيل أي هدف.

ويحتل الروسونيري المركز الـ 12 برصيد 22 نقطة، في المقابل يتواجد كالياري سادسا في سلم الترتيب برصيد 29 نقطة.

طالع أيضا

فريق ياباني يجدد عقد لاعبا عمره 53 عاما

فايلر: خبرتنا سلاحنا ضد بلاتينوم

مروان محسن: لماذا ينتقدونني؟

التوأم يشترطان للبقاء مع سموحة

كيف يتأهل الزمالك لربع نهائي دوري الأبطال

في إيطاليا تشكيل ميلان زلاتان إبراهيموفيتش ميلان

نرشح لكم

أخر الأخبار

قائمة جوميز الأولى.. عودة مدبولي وشيلونجو لـ الإسماعيلي دقيقة | الدوري المصري
فايلر: الإصابات؟ لن أبحث عن أعذار.. لم نستحق الفوز ضد بلاتينوم بسبب الشوط الأول 32 دقيقة | إفريقيا
صن داونز يضع قدما في ربع النهائي بفوز غال في الجزائر 32 دقيقة | إفريقيا
مجموعة الزمالك - مازيمبي يتفوق على بريميرو دي أجوستو ويؤكد تأهله لربع النهائي 38 دقيقة | إفريقيا
استفاقة متأخرة.. الأهلي يتعادل مع بلاتينوم ويعقد حسابات المجموعة ساعة | مصر
مؤتمر زيدان: نهائي جديد؟ لا شيء تغير.. وهذا ما يجعلني مدربا أفضل ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة 2 خبر في الجول – خطاب ليفربول يثير الشكوك حول حضور صلاح لـ حفل الأفضل في إفريقيا 3 صلاح يعلق على تتويج ماني وجائزة "أفضل اتحاد" 4 تقرير سويسري: الأهلي يصرف النظر عن ضم إليكي.. وتعقيب مثير من فايلر

قد ينال إعجابك