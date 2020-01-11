تشكيل ميلان - إبراهيموفيتش يجاور لياو.. وبيولي يجري تغييرات فنية أمام كالياري

يبدأ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ويجاوره البرتغالي الشاب رافائيل لياو في هجوم ميلان أمام كالياري في الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

إبراهيموفيتش شارك كبديل لأول مرة بقميص ميلان أمام سامبدوريا في الجولة السابقة، وقرر ستيفانو بيولي المدير الفني الاعتماه على ثنائية السويدي بجواره لياو في بداية المباراة المقامة على ملعب سردينيا أرينا.

بيولي غيّر أيضا خطة الروسونيري بدلا من 4-3-3 إلى 4-4-2 ولن يبدأ الإسباني سوزو في مركز الجناح الأيمن إذ يعوضه مواطنه سامو كاستييخو.

وجاء تشكيل الروسونيري كالآتي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: دافيدي كالابريا – ماتيو موساكيو – أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز

الوسط: سامو كاستييخو – فرانك كيسي – إسماعيل بن ناصر – هاكان تشالهان أوجلو

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش – رافائيل لياو

ولم يحقق ميلان الفوز في آخر 3 مباريات إذ اكتفى بالتعادل في مباراتين والخسارة من أتالانتا دون تسجيل أي هدف.

ويحتل الروسونيري المركز الـ 12 برصيد 22 نقطة، في المقابل يتواجد كالياري سادسا في سلم الترتيب برصيد 29 نقطة.

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