التشكيل - وليد سليمان ومروان محسن يقودان الأهلي ضد بلاتينوم.. وكهربا احتياطي

السبت، 11 يناير 2020 - 13:43

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان - الأهلي - بلاتينيوم

اختار ريني فايلر مدرب الأهلي أن يبدأ وليد سليمان أساسيا وأمامه مروان محسن مباراة يوم السبت أمام مضيفه بلاتينوم بطل زيمبابوي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وانتقى السويسري التشكيل التالي للمباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايي

خط الهجوم: مروان محسن

البدلاء: علي لطفي ومحمود متولي ومحمد هاني ومحمد مجدي "أفشة" ومحمود عبد المنعم "كهربا" ووليد أزارو وياسر إبراهيم

وفضل فايلر أن يلعب أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن بدلا من محمد هاني وأن يبدأ سليمان المباراة على حساب محمد مجدي "أفشة".

ويسعى الأهلي للفوز لتعزيز حظوظه في التأهل للدور ربع النهائي في ظل منافسة قوية في المجموعة مع الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية للبطولة بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة مع الهلال الوصيف والنجم الثالث ولكل فريق 6 نقاط في رصيده.

بينما خسر بلاتينوم كل مبارياته الثلاث في المجموعة حتى الآن.

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