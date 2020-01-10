مدرب الزمالك يكشف سبب "عصبيته" أمام زيسكو ويُصرح: هدفنا التأهل ثم الصدارة

الجمعة، 10 يناير 2020 - 23:29

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - الزمالك - زيسكو

كشف سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك سبب ظهوره متعصبا مع بداية الشوط الثاني أمام زيسكو يونايتد الزامبي.

الزمالك انتصر على زيسكو بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل).

وقال الشيشيني: "سبب عصبيتي كان نتيجة الـ 1-0 فقط".

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وأوضح في تصريحاته عبر قناة بي إن سبورتس عقب المباراة "نتيجة 1-0 تقلق للغاية وقد يخطف الفريق المنافس التعادل بسبب خطأ أو أي شيء. كنت قلقا للغاية من ذلك".

وأضاف "الحمد الله نجحنا في تغطية الهدف وظهرنا بشكل جيد جدا في الشوط الثاني".

وحرص الشيشيني على تهنئة خط دفاع الزمالك، قائلا: "كل الحية لمدافعي الزمالك اليوم. الدفاع كان في يومه تماما".

وأكمل حديثه قائلا: "المباراة كانت صعبة والمجموعة بالكامل ليست سهلة على الإطلاق. الآن تقدمنا خطوة كبيرة نحو التأهل ونجحنا في حصد 7 نقاط متتالية".

وأشار "الزمالك دائما ما يلعب على حصد أي بطولة يشارك فيها. هدفنا الآن ضمان الصعود بالفوز على مازيمبي، ثم اللعب على صدارة المجموعة".

فوز الزمالك رفع رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني للمجموعة الأولى، وبفارق المواجهات المباشرة عن مازيمبي المتصدر.

سجل أشرف بنشرقي هدف الزمالك الأول، فيما سجل مصطفى محمد الهدف الثاني قبل نهاية اللقاء بقليل.

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