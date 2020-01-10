ريفالدو: فالفيردي مدرب سلبي

وصف الأيقونة البرازيلية وأحد لاعبي برشلونة السابقين ريفالدو، المدرب الحالي للفريق الكتالوني إرنستو فالفيردي بالسلبي وذلك عقب الخروج من كأس السوبر الإسباني.

وقال ريفالدو: "ما رأيته كان محبطا للغاية، لا يمكن أن يبقى برشلونة هكذا".

وأضاف "إذا نظرنا إلى لقاء الأمس فإن دييجو سيميوني مدرب أتليتكو كان متحمس للغاية ويحفز لاعبيه بشكل مستمر، لكن كل ذلك لا يحدث في برشلونة".

وتابع "عندما سيطر أتليتكو على اللقاء توقعت من فالفيردي إجراء تبديلات لكن ذلك لم يحدث رغم أن مهنة المدرب هي اتخاذ القرارات وليس يجلس ويتابع ما يحدث فقط".

وأتم اللاعب المتوج بكأس العالم 2002 "أتوقع أن تلك الهزيمة ستؤثر على مستقبل فالفيردي وقد يغادر قبل نهاية الموسم لأن برشلونة لا يمكن أن يبقى بذلك الإهمال، لقاء أتليتكو ذكرني بما حدث ضد روما وليفربول".

وخسر برشلونة من أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين أمس الخميس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

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